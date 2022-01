Idoso reage a tentativa de assalto na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 30/01/2022 18:18 | Atualizado 30/01/2022 18:20

Rio - Um idoso reagiu a uma tentativa de assalto, no fim da manhã deste sábado,

na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A ação criminosa aconteceu na Avenida Ministro Ivan Lins, próximo à Ponte da Joatinga. Um homem que passava de carro no momento flagrou a tentativa de assalto.



Nas imagens, o idoso parece brigar com um homem de capacete que está armado. A confusão acontece no meio da rua, o que impede os carros de passarem. Em seguida, o idoso e o criminoso se desvencilham. O homem parece tentar atirar na vítima, mas a arma não dispara.



O criminoso de capacete aparece fugindo do idoso, que parecia tentar segurar seus pertences no momento da briga. O vídeo se encerra quando o passageiro do carro que filmava a briga percebeu que o criminoso estava armado.

Flagrante de tentativa de assalto na Barra ,idoso reagiu por pouco não aconteceu o pior... pic.twitter.com/SX2uiG5tN5 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) January 30, 2022 A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.