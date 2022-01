Covid-19 - Reprodução/ Pixabay

Publicado 30/01/2022 19:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou nas últimas 24 horas 5.508 novos casos e 29 mortes por covid-19. Até este sábado (29), foram 1.753.395 diagnósticos positivos e 69.878 óbitos por coronavírus no estado. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,99%.

Entre os casos confirmados, 1.575.099 pacientes se recuperaram completamente da doença. De acordo o Painel de Monitoramento Covid-19, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 67% e a dos leitos de enfermaria é de 45%.

A capital teve quase a totalidade de novos casos. Foram 5.128 diagnósticos na cidade, com 13 óbitos. A cidade de Niterói teve 345 casos.

Vacinação

Até o momento, o Estado do Rio tem 75% de sua população vacinada com o esquema completo, em 1ª e 2ª dose. O número ultrapassa a marca de 11 milhões de pessoas imunizadas. Com reforço, o número é de 3,1 milhões fluminenses.

Na capital, esta segunda-feira será dia de vacinação infantil. As meninas de sete anos poderão receber a primeira dose do imunizante. A campanha segue com meninos, de 7 anos, na terça-feira, e na quarta será dia de repescagem para todos os pequenos com 7 anos ou mais.