Publicado 30/01/2022 21:41 | Atualizado 31/01/2022 14:52

Rio - Equipes do 41°BPM (Irajá) impediram, neste domingo (30), o roubo de um veículo na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, sentido Inhaúma, na Zona Norte da cidade. De acordo com agentes, policiais faziam patrulhamento na região quando perceberam que dois homens tentavam roubar um carro que estava estacionado na rua.

Ainda segundo a polícia, ao perceberem a aproximação da equipe, os criminosos fugiram e o roubo não chegou a ser consumado.

O Comando do 41º BPM esclareceu que realiza patrulhamento diuturno no local, sempre orientado pelo estudo da mancha criminal e de dados obtidos pelos canais de inteligência da corporação, o que vem possibilitando que o batalhão atinja as metas de redução dos indicadores de criminalidade, estipuladas pelo Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto de Segurança Pública (ISP).