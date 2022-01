Dia chuvoso do Rio. Na foto, a vista pela janela do carro da Lagoa, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Dia chuvoso do Rio. Na foto, a vista pela janela do carro da Lagoa, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A chuva que chegou no fim de semana não dá sinais de que vai parar nesta segunda-feira (31). A permanência de um canal de umidade na Região Sudeste deixa a cidade do Rio com tempo instável, especialmente durante a manhã, com grandes chances de pancadas de chuva moderada a forte, segundo o Alerta Rio.

Durante o fim de semana, o Centro de Operações Rio finalizou quatro ocorrências relacionadas à chuva: dois bolsões d'água, na Pavuna e em Vila Valqueire, e duas quedas de árvores, em Guaratiba e Jacarepaguá.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que já atuam na Baixada Fluminense devem ser aproximar da Zona Norte do Rio no início desta manhã. Na madrugada desta segunda, choveu fraco em bairros da Zona Oeste, como Santa Cruz e Sepetiba.

ATUALIZAÇÃO DO TEMPO | De acordo com o @AlertaRio, núcleos de chuva já atuam sobre a Baixada Fluminense e se aproximam da Zona Norte do Rio, podendo ocasionar chuva fraca a moderada na região na próxima hora.#temporj pic.twitter.com/Edd4olgxIF — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2022

Ao longo do dia, a previsão é de chuva fraca e ventos de fracos a moderados, com temperatura estável, variando entre 22ºC de mínima e 30ºC de máxima.