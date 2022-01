Viaturas estacionadas na entrada do Complexo da Maré - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 31/01/2022 06:40 | Atualizado 31/01/2022 09:10

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (31), no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A ação busca cumprir mandados de prisão contra uma quadrilha suspeita de roubo de cargas e homicídios. As equipes estão nas comunidades Parque União e Nova Holanda e contam com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Não há relatos de prisões, apreensões, ou feridos.

As equipes chegaram ainda por volta das 5h30. Segundo moradores, um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a favela. Apesar do clima de tensão, ainda não houve registro de tiroteio.

Ciep era usado para esconder veículos roubados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriram que uma quadrilha de roubo de cargas usava o pátio de um Ciep na Maré como depósito de veículos roubados. O Ciep 326 Cesar Pernetta, localizado no Parque União, é o mesmo onde o cantor Belo realizou um show para milhares de pessoas em fevereiro do ano passado, sem autorização - ele chegou a ser preso.