Rua Justiniano de Souza, em BúziosReprodução / Google Street View

Publicado 31/01/2022 08:28

Rio - Agentes da 127ª DP (Armação dos Búzios) investigam a morte de um jovem de 18 anos, em Búzios, Região dos Lagos. O caso aconteceu neste domingo (30) na Rua Justiniano de Souza, no bairro de Alto da Rasa. De acordo com a PM, agentes do 25° BPM (Cabo Frio), foram acionados para a ocorrência e ao chegaram no local, já encontraram o homem no chão, sem vida, vítima de disparos de arma de fogo.

Vizinhos e testemunhas relataram que dois homens a pé, armados de pistola, se aproximaram da vítima, atiraram contra sua cabeça e fugiram em seguida. O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados.

A Policia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica e a autoria do crime.