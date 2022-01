Material apreendido na ação - Divulgação

Material apreendido na açãoDivulgação

Publicado 31/01/2022 09:56

Rio - Um criminoso morreu, neste domingo, após atacar a tiros policiais militares do 24ºBPM (Queimados) na Rua Ismael Cavalcante, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, ele foi socorrido ao Hospital Municipal São Francisco Xavier.

Segundo os agentes, um grupo de criminosos entrou em confronto com os policiais que faziam patrulhamento na região. Após o fim do tiroteio, o homem foi localizado no chão, ferido. Com ele, PMs apreenderam um fuzil e farta quantidade de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ªDP (Itaguaí).