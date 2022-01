Estrada do Guandu Sapê, em Campo Grande - Reprodução

Publicado 31/01/2022 08:39 | Atualizado 31/01/2022 09:56

Rio - Quatro pessoas foram baleadas por um policial militar, em um bar na Estrada do Guandu do Sapé, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31) durante uma discussão no estabelecimento. A corporação informou que o policial envolvido na briga é lotado no Hospital Central da PM e as vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Rocha Faria.

Um homem, identificado apenas como Fernando, de 33 anos foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. As outras vítimas não foram identificadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos pacientes que deram entrada na unidade pelo ocorrido, dois apresentam quadro de saúde estável e outros dois receberam atendimento e tiveram hospitalar.

De acordo com a PM, os envolvidos foram encaminhados para a 35ªDP (Campo Grande)e depois, o policial foi encaminhado à Unidade Prisional da Polícia Militar. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso.