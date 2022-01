Túnel Marcello Alencar - Arquivo / Agência O Dia

Túnel Marcello Alencar Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/01/2022 09:03

Rio - Um homem foi preso acusado de roubo, no túnel Marcello Alencar, na Região Portuária do Rio, na manhã desta segunda-feira (31). Agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) receberam o alerta de assalto e foram encaminhados para o local que precisou ser interditado nos dois sentidos.

TÚNEL MARCELLO ALENCAR | VIA ESTÁ INTERDITADA NOS DOIS SENTIDOS após ocorrência policial no local.

Polícia Militar e concessionária no local. #viasexpressas pic.twitter.com/4I6QZ2AhAn — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2022

Segundo a PM, a equipe realizou um cerco tático e prendeu um criminoso com uma arma. A ocorrência ainda está em andamento.