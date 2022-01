Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde - MARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

Ambulância da Secretaria Municipal de SaúdeMARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

Publicado 31/01/2022 10:50 | Atualizado 31/01/2022 15:30

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na edição desta segunda-feira (31) do Diário Oficial, que fará licitação para contratar 87 ambulâncias que reforçarão a frota da Secretaria Municipal de Saúde. A intenção da rede é diminuir o tempo de resposta para 25 minutos, entre o momento da solicitação do paciente até a saída do veículo para atendimento. O pregão eletrônico será realizado no dia 8 de fevereiro.

Das 87 ambulâncias que serão contratadas, 70% rodará 24 horas por dia. Da nova frota, 42 serão ambulâncias de suporte básico; 34 de suporte avançado, do tipo UTI móvel; quatro serão adaptadas para transporte de pacientes com obesidade mórbida e sete serão equipadas para a remoção de crianças, incluindo recém-nascidos.

O edital para as empresas interessadas está disponível nos sites http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br ou http://www.comprasgovernamentais.gov.br.