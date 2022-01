Vacinação drive-thru no estacionamento no estacionamento da Uerj - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/01/2022 11:45 | Atualizado 31/01/2022 14:18

Rio - O posto de vacinação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no campus Maracanã, Zona Norte do Rio, completa um ano de funcionamento nesta terça-feira (01). No local, mais de 85 mil pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19, além de 70 mil testagens realizadas e mais de 5,3 mil pesquisas com voluntários para verificar a eficácia das vacinas.



"A Uerj tem contribuído efetivamente para salvar vidas, num esforço extensionista que vem mobilizando um grande número de pessoas”, afirma Ricardo Lodi, reitor da universidade.



Para marcar a data, a Universidade fará uma homenagem à equipe de mais de 70 profissionais de saúde ligados às atividades na região. "Vamos agradecer a todos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pesquisadores, seguranças e ao pessoal da limpeza, que têm contribuído com essa grande entrega”, declara a pró-reitora de Extensão e Cultura, Claudia Gonçalves, responsável pela coordenação da vacinação na Uerj.



O posto, localizado ao lado da Concha Acústica Marielle Franco, segue imunizando as crianças, conforme o calendário da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Já foram atendidas 337 crianças até o momento.



No local, foi instalado um espaço de acolhimento, onde os pequenos entre 5 a 11 anos poderão brincar, pintar e colorir enquanto aguardam o atendimento.