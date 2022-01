Entre os materiais recolhidos estão água mineral, material de higiene pessoal e de limpeza - Divulgação/MetrôRio

Entre os materiais recolhidos estão água mineral, material de higiene pessoal e de limpeza Divulgação/MetrôRio

Publicado 31/01/2022 12:05

Rio - Nesta segunda-feira, Dia Mundial da Solidariedade, as estações Pavuna, Central, Largo do Machado e Jardim Oceânico do MetrôRio estão recebendo donativos para apoiar a campanha "Chuva de Solidariedade", do Rio Solidário. A iniciativa da ONG tem como objetivo atender vítimas de enchentes no estado do Rio. Entre os materiais recolhidos estão água mineral, material de higiene pessoal (shampoo e sabonete) e de limpeza (cloro, álcool, sabão em pó, vassoura, rodo e pano de chão).

De acordo com o MetrôRio, nas estações participantes da campanha haverá uma caixa localizada próximo à sala da segurança e identificada com o nome da instituição "RioSolidario". Basta depositar o donativo no local, das 6h às 20h.

Neste mesmo dia, das 14h às 18h, o Rio Solidário irá realizar uma ação social, em uma tenda montada na Praça do Largo do Machado, com orientações e cadastro de jovens para oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa contará também com a apresentação da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar.

Serviço

- Recolhimento de donativos para a 'Campanha Chuva de Solidariedade'

Estações do Metrô participantes da ação: Pavuna, Central, Largo do Machado e Jardim Oceânico

Data: segunda-feira (31/01)

Horário: das 6h às 20h