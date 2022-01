Até o momento, dez milicianos foram presos - Reprodução

Publicado 31/01/2022 12:53 | Atualizado 31/01/2022 18:58

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (31), uma operação contra milicianos nas comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte do programa do Governo do Estado de retomada de territórios, o Cidade Integrada, e conta com a atuação do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), por meio da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos. Ao todo, 14 pessoas foram presas.

Além disso, estabelecimentos de venda irregular de gás, provedores clandestinos de internet e comércios com produtos falsificados foram interditados.



A FT-1000 tem o objetivo de combater as milícias mediante a prisão dos criminosos e a asfixia das fontes de renda das quadrilhas. Participaram da operação policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), Delegacia do Consumidor (Decon) e a Delegacia Fazendária (Delfaz), Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter).