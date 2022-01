Agentes da PRF encontraram veículos roubados escondidos dentro de um Ciep no Parque União - DIVULGAÇÃO

Publicado 31/01/2022 13:01

Rio - A Secretaria Estadual de Educação abriu sindicância para apurar como veículos roubados foram parar no pátio do Ciep 326 César Pernetta, no Parque União, Complexo da Maré. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (31) descobriu que a unidade de ensino era usada como depósito de carros.

Procurada, a Secretaria de Educação do governo estadual disse que "convocou a direção da unidade para prestar esclarecimentos e instaurou uma sindicância" assim que tomou conhecimento da operação.

O Ciep é o mesmo onde, no ano passado, um show do cantor Belo com milhares de pessoas virou caso de polícia - ele chegou a ser preso por gerar aglomeração e não ter autorização do poder público para a apresentação, mas foi solto em seguida.

Alvo de operação é suspeito de matar PM

O objetivo da operação da Polícia Rodoviária Federal era tentar capturar três traficantes responsáveis por roubo de cargas e homicídios na região, mas nenhum deles foi encontrado. O principal alvo era o criminoso conhecido como Felipinho, apontado como suspeito da morte do PM Sandro Santos da Silva, durante troca de tiros na Avenida Brasil, no último dia 26.



Durante a ação, realizada em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM, a PRF apreendeu 20 motocicletas, três carros de passeio e duas vans roubadas, além de tabletes de maconha e pinos de cocaína. Todo o material será enviado para a 21ª DP (Bonsucesso).