Cada um dos apartamentos tinha previsão de venda no valor de R$ 300 mil reais - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 31/01/2022 13:26 | Atualizado 31/01/2022 13:33

Rio - A Prefeitura do Rio e a Polícia Civil realizam uma operação, na manhã desta segunda-feira (31), para demolir um prédio irregular que estava sendo erguido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A força-tarefa, formada pela Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura (Seop) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), demoliu um prédio de três pavimentos construído ilegalmente na Rua Almirante Heleno Nunes. A área sofre influência da milícia, de acordo a secretaria.

Segundo a Seop, os apartamentos residenciais, que estavam sendo erguidos sem autorização ou licença da prefeitura, contam com cinco unidades por andar e com previsão de venda no valor de R$ 300 mil cada. Além disso, no local havia estrutura para construção de um quarto pavimento. A estimativa é que tenham sido investidos cerca de R$ 2,5 milhões na obra. A construção foi descoberta pelo setor de inteligência da Seop. A operação conta, ainda, com apoio da Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Light, Cedae, Águas do Rio e Comlurb.

"Esse prédio estava sendo construído de forma totalmente contrária às regras municipais existentes. A ação de hoje é um recado cada vez mais claro de que a Prefeitura do Rio não vai tolerar construções irregulares na cidade. Nosso foco aqui é preservar a vida das pessoas, tendo em vista a ausência de segurança urbanística desse empreendimento, e também a retomada da ordem pública na cidade. Seguiremos de forma enérgica nas ações de combate às construções ilegais na cidade e continuaremos auxiliando às forças de segurança do Estado no que está dentro das atribuições do município", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Neste primeiro mês de 2022, a Seop já realizou seis operações de combate às construções irregulares, que resultaram em 75 imóveis demolidos em diversos pontos da cidade, entre eles Realengo, Recreio, Muzema, Cordovil e Manguinhos. De acordo com a secretaria, algumas dessas áreas apresentam forte influência de facções de milicianos. Nessas ações, foram removidas 219 ligações clandestinas de energia elétrica, pela Light, 58 pontos de furtos de água, pela Cedae e Águas do Rio, e apreendidos mais de 500 metros de fios. Também foram removidas aproximadamente 95 toneladas de entulho pela Comlurb.