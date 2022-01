Ciclista pedalava no canteiro da Linha Amarela, na pista sentido Fundão, na altura de Del Castilho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/01/2022 13:12

Rio - Um ciclista morreu, na manhã desta segunda-feira (31), após sofrer um mal súbito enquanto pedalava no canteiro da Linha Amarela, na pista sentido Fundão, na altura de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 7h50. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para o local.

A morte do ciclista foi atestada pela Lamsa, concessionária que administra a via. A Defesa Civil removeu o corpo da vítima e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML). Por conta da ocorrência, uma faixa da Linha Amarela precisou ser interditada no trecho, e só foi liberada às 9h49.