Pistola, granada e drogas foram apreendidasReprodução

Publicado 31/01/2022 15:00 | Atualizado 31/01/2022 16:20

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi baleado em uma ação da Polícia Militar na Rua Javali, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na manhã desta segunda-feira (31). O suspeito teria trocado tiros com policiais do Grupamento de Ações Táticas do 21º BPM (São João de Meriti) e do 15º BPM (Duque de Caxias).

O criminoso foi levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Durante a ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, quatro munições, uma granada, 526 trouxas de maconha, 244 pedras de crack, 9 frascos de loló e 101 papelotes de cocaína. A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo) e está em andamento.