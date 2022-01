Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - Arquivo / Agência O Dia

Hospital Universitário Clementino Fraga FilhoArquivo / Agência O Dia

Publicado 31/01/2022 14:46

Rio - Um aparelho de endoscopia foi furtado do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UCFF) no último dia 27. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da unidade que já acionou a Polícia Federal para apurar o caso. De acordo com a instituição, há 130 câmeras instaladas pelo Hospital. A Direção Geral foi alertada sobre o ocorrido na sexta-feira (28) à tarde.

Após casos de furto na unidade, um comunicado é enviado à Reitoria (responsável pela vigilância da UFRJ) e à Prefeitura da Cidade Universitária. A direção-geral disse também que, como medida para impedir novos casos, pediu que as rondas sejam intensificadas.



O HUCFF também disse que o diretor-geral, Marcos Freire, já entregou à Polícia Federal um Ofício e um dossiê, onde há relatos de outros casos de furto. Agentes estiveram na Unidade para uma operação em novembro do ano passado com o objetivo de identificar as áreas vulneráveis e coibir estas ações.