Posto do Detran de Nova Iguaçu participará de mutirão de serviços neste sábado - Divulgação

Posto do Detran de Nova Iguaçu participará de mutirão de serviços neste sábadoDivulgação

Publicado 31/01/2022 15:24

Rio - O Detran-RJ vai realizar o programa Vistoria Itinerante em 23 municípios do interior do estado do Rio durante o mês de fevereiro. Segundo o projeto, o formato móvel evita que as pessoas tenham de se deslocar a outras cidades, facilitando a ação para os moradores da região.