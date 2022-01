'Doeu, mas foi ótima para minha saúde", disse a pequena Emanuelle - Fabio Costa/Agência O DIA

'Doeu, mas foi ótima para minha saúde", disse a pequena EmanuelleFabio Costa/Agência O DIA

Publicado 31/01/2022 16:28

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta segunda-feira (31), que cerca 88% dos pacientes atualmente internados por covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde do Rio (SUS) na capital fluminense, não completaram o esquema vacinal contra a doença e 46% não têm nenhuma dose. De acordo com o Painel Rio COVID-19, 595 pessoas estão internadas com o novo coronavírus e outras 4 estão na fila de espera por leitos.



Do total de internações desde a primeira semana de janeiro até esta segunda-feira, 359 eram da faixa etária de 80 a 89 anos; 304 dos 70 aos 79 anos; 236 dos 0 aos 39 anos; 230 dos 40 aos 59; 200 dos 90 ou mais; e 191 dos 60 aos 69 anos.

De acordo com o painel da prefeitura, a primeira dose já contemplou 87,7% da população total carioca , 82,2% estão com esquema vacinal completo e 34,3% com a dose de reforço. Os postos de vacinação da cidade seguem aplicando primeira e segunda dose contra a covid-19 em pessoas que não tenham se vacinado. As unidades também aplicam a terceira dose em pessoas com mais 18 anos que tenham completado o esquema vacinal há quatro meses ou mais.



Entre os não vacinados, 7.081 são da faixa etária dos 80 anos ou mais e 6.449 têm idades entre 70 e 74 anos. Há ainda 422.135 crianças dos 5 aos 11 anos não vacinadas, porque as doses para esse grupo começaram a ser aplicadas no último dia 17, com as meninas de 11 anos, passando pelas outras idades de forma decrescente. Nesta segunda-feira, o calendário chegou às meninas de 7 anos.



A administradora Tainá Oliveira levou a filha, Emanuelle Oliveira, para se vacinar contra o novo coronavírus hoje, no Museu da República, no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio. "A vacina doeu, mas foi ótima para a mim, para minha saúde", declarou a pequena. Para Tainá, os cuidados com a prevenção da doença são tão importantes para os adultos, quanto para as crianças.



"Nós estamos vendo a propagação do vírus recentemente e a melhor forma de proteção aos nossos filhos é a prevenção através dos cuidados com distanciamento, utilização do álcool na higienização e claro, com a vacinação. Todos juntos procuramos tomar todos os cuidados e, da mesma forma que nos adultos, temos que dar a mesma atenção aos nossos pequenos. Independente do índice de contágio em crianças, o mais importante é visar a imunização", afirmou a administradora.



O músico Rodrigo Dom Braga e a esposa, a empreendedora Melissa Bivar, também levaram a filha Alice Bivar para receber o imunizante no mesmo local e ressaltou a importância da vacinação das crianças. "É de muita importância e responsabilidade, ainda mais que passamos por um processo de desinformação constante. Cabe a nós como pais, estarmos atentos para poder filtrar esse processo."



"Eu achei que a CoronaVac não dói tanto assim para botar, deixa o braço um pouco estranho, mas fica tudo bem depois. Não precisa ficar com medo, não. Dói um pouquinho, mas não dói tanto assim quanto a gente imagina. Eu me sinto muito feliz de ter tomado a vacina, porque pelo menos eu já estou vacinada para o bicho não me machucar", afirmou Alice.



Nesta terça-feira (1º), a vacinação infantil é para os meninos de 7 anos, e na quarta-feira (2), haverá repescagem para o grupo. Na quinta (3) e sexta-feira (4), é a vez das meninas e meninos de 6 anos, respectivamente, com vacinação para toda a faixa-etária no sábado (5). Na próxima segunda-feira (7), é a vez das meninas de 5 anos, e os meninos da mesma idade se vacinam na terça-feira (8). Na quarta-feira (9), o calendário por idades chega ao fim com aplicação de doses para crianças de 5 anos ou mais. Crianças dos 5 aos 11 anos que tiveram alguma deficiência ou comorbidade, podem se vacinar a qualquer momento da campanha.