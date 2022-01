Homem é morto por policial militar de folga durante tentativa de assalto em Realengo - Divulgação

Publicado 31/01/2022 17:27

Rio - Um assaltante, que não teve a identidade revelada, foi morto por um policial militar de folga, lotado na UPP Borel, após tentar assaltar a esposa do agente em frente a uma agência bancária, em Realengo, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na calçada do banco Santander, na Avenida Santa Cruz. Ao perceber a abordagem, o PM reagiu e atirou contra o criminoso, que morreu no local.

Com ele, o policial recolheu uma arma e um pacote lacrado com fita adesiva. Uma equipe do 41° BPM (Irajá) foi acionada para apurar o ocorrido. O policial ficou ao lado do corpo do assaltante até a chegada da PM.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e, até o momento, não houve informação de outros feridos. A ocorrência está em andamento.