Brendon foi levado ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/01/2022 17:25 | Atualizado 31/01/2022 17:26

Rio - Um jovem identificado como Brendo Kauã foi morto durante tentativa de assalto na Avenida Gomes Freire, em Duque de Caxias, na madrugada desta segunda-feira. Ele estaria de moto com amigos quando um veículo parou cruzado na pista, tentando fazer um bloqueio. Eles tentaram desviar, mas Brendo foi atingido por um disparo.

Ele foi socorrido pelos amigos que o levaram para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. Uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada. Eles fizeram perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ainda não há informações quanto ao enterro do jovem.