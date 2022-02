Homem foragido por estelionato é preso durante processo de divórcio na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 31/01/2022 19:13 | Atualizado 31/01/2022 19:14

Rio - Policiais 34ª DP (Bangu), através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta segunda-feira (31), um homem que estava foragido por estelionato. Identificado como Márcio Cristiano Portes dos Santos, de 43 anos, o criminoso foi preso dentro de um cartório, durante processo de divórcio, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.



Segundo a Polícia Civil, após receberam a indicação da localização do foragido, policiais foram até o local e prenderam Márcio, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela 9ª Vara Federal Criminal do Rio, pelo crime de estelionato e falsificação. Ele foi condenando a pena de 3 anos de reclusão em Casa de Albergado.



A ocorrência foi conduzida para a delegacia da região, onde foi tomada todas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

. Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.