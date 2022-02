Comunidade fica há cerca de 1 km da Estrada Cândido Benício, por onde circula o BRT - Reprodução Street View

Comunidade fica há cerca de 1 km da Estrada Cândido Benício, por onde circula o BRTReprodução Street View

Publicado 31/01/2022 19:42 | Atualizado 31/01/2022 20:04

Rio - Moradores da Praça Seca tiveram dificuldades de voltar para casa após o trabalho, nesta segunda-feira, por conta de uma intensa troca de tiros no bairro. De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, os disparos estariam acontecendo na entrada do Morro São José Operário, na Rua Barão.

"Praça Seca igual a faixa de gaza. Ora ora, estava demorando", compartilhou uma usuária do Twitter. Em outra postagem na rede social, morador fala sobre a volta para casa: "Tá complicado, estava voltando da Praça quando começou os tiros", tuitou.

Um perfil na rede social, dedicado aos moradores da região, disse ainda que a situação desta segunda-feira aconteceu logo após a saída de viaturas da PM da Rua Barão. A equipe fazia patrulhamento na via próximo à comunidade.

Por + de 2 meses os PMs ocuparam entre a Menezes e barão para evitar confrontos entre milicianos x traficantes, só q ocupação teve seu fim ontem. Adivinha oq aconteceu? bala está comendo solta



os milicianos aproveitaram que os PMs saíram e estão tentando tomar a barão — PRAÇA SECA ONLINE (@pspedepaz) January 31, 2022

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, a troca de tiros começou por volta das 17h, na comunidade da Barão, no Morro São José.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou que, no início da noite, grupos de criminosos armados entraram em confronto na área de mata da Comunidade da Barão, na região da Praça Seca. A corporação enviou equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) para reforço ao policiamento na região. Até o momento, sem registro feridos, prisões ou apreensões.