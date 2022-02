Trem da SuperVia - Henrique Freire/SuperVia

Trem da SuperViaHenrique Freire/SuperVia

Publicado 01/02/2022 06:31

Rio - Os trens do ramal Saracuruna circulam com atrasos na manhã desta terça-feira (1º) por conta de furtos de cabos nas proximidades da estação Corte Oito. Segundo a SuperVia, o trecho entre Central do Brasil e Gramacho operam com intervalos ampliados.

O atraso se dá porque a circulação dos trens se dá via rádio, e não de forma automática, e maquinistas precisam aguardar ordem de circulação. Segundo a SuperVia, técnicos tentam reparar o problema, e usuários são informados através do sistema de áudio dos trens e das estações.

Os outros ramais não encontram problemas nesta terça.