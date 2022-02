Wallace Alexandre da Silva Ribeiro foi um dos suspeitos preso pela 58ª DP (Posse) - Divulgação

Publicado 01/02/2022 12:31

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) realizaram uma operação, manhã desta terça-feira, para capturar integrantes de uma milícia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que atacaram os agentes da distrital enquanto eles tentavam prender cobradores do grupo paramilitar. O atentado foi capturado por câmeras de segurança (confira abaixo).



O investigadores tinham o objetivo de cumprir sete mandados de prisão temporária por tentativa de homicídio e 12 de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Três suspeitos foram presos na ação e dois mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontram na cadeia.

O crime aconteceu no dia 15 de outubro de 2021, quando agentes da delegacia foram até o bairro Miguel Couto para tentar prender cobradores da milícia que estavam extorquindo comerciantes da região. Os policiais estavam monitorando os suspeitos e flagraram a ação criminosa, mas foram atacados a tiros por paramilitares que faziam a escolta dos cobradores.Foram presos, nesta terça, Luiz Octavio de Oliveira Ramos, Wallace Alexandre da Silva Ribeiro e Romildo dos Santos Gomes."O Wallace foi um dos atiradores, ele estava dentro do carro, o Classic, e atirou contra a equipe; Romildo, conhecido também como Pará, foi o responsável por resgatar os comparsas após o confronto com a equipe; e o Tavinho era quem estava realizando a cobrança", explicou o delegado Willians Batista, titular da distrital.Carlos Henrique Gonçalves da Silva e Wanderson Lopes Pereira dos Santos, o PQD, que já estavam presos, tiveram os mandados cumpridos contra eles dentro do sistema prisional.Câmeras de segurança, a qual O DIA teve acesso, flagraram toda ação criminosa. Num primeiro momento, é possível ver dois homens, um a pé e outro numa moto, sendo escoltados por comparsas que os acompanhavam a bordo de um veículo Classic branco.

Segundo as investigações, a dupla escoltada era responsável por fazer a cobrança da milícia e estava em direção a um comércio para praticar a extorsão, através de cobrança de taxas ilegais de segurança e permissão de funcionamento.



Os suspeitos chegam a pegar mercadorias em um dos comércios e guardá-las dentro do carro.

Policiais da 58ª DP (Posse) perseguem milicianos de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, que estavam extorquindo comerciantes e são atacados a tiros por paramilitares que faziam a escolta dos cobradores do grupo.



De acordo com as investigações, PQD é o líder da organização criminosa. Ele foi capturado ainda em outubro do ano passado, 10 dias após a perseguição, na primeira ação realizada pela 58ª DP para tentar capturar os envolvidos no ataque contra os policiais.Na ação, um suspeito identificado como Rafael Ferreira dos Santos, o Malabim, acabou morto ao trocar tiros com os agentes.Segundo o delegado, agentes de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) auxiliaram a 58ª DP durante o trabalho de identificação dos suspeitos."As investigações envolveram uma série de diligências, como análise de aparelhos telefônicos, confronto balístico, laudos positivos de fragmentos papilares encontrados na cena do crime e análise de dezenas de horas de imagens", finalizou Batista.Dois suspeitos, que não tiveram suas identidades reveladas, ainda estão foragidos.