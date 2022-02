Após o início da demolição em novembro, os pavimentos começaram a ser refeitos pelos milicianos - Divulgação/Seop

Após o início da demolição em novembro, os pavimentos começaram a ser refeitos pelos milicianosDivulgação/Seop

Publicado 01/02/2022 12:14 | Atualizado 01/02/2022 12:17

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizam nesta terça-feira (01) uma operação para demolir uma edificação irregular na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, dominada pela milícia. A mesma construção já havia sido derrubada em uma ação feita em novembro do ano passado, mas foi reconstruída pelo grupo criminoso que atua na região.



fotogaleria

Segundo o MPRJ, o imóvel em construção, localizado em área pública e que começou a ser reerguido sem autorização do município, está localizado na Rua Soldado Sebastião Machado, atrás do CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima e da Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes. Segundo o MPRJ, o imóvel em construção, localizado em área pública e que começou a ser reerguido sem autorização do município, está localizado na Rua Soldado Sebastião Machado, atrás do CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima e da Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes.

A Guarda Municipal, o Batalhão de Choque da PMERJ e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) também participam da ação para prestar apoio.

De acordo com levantamento da Seop, após o início da demolição em novembro, feita com uma máquina menor em razão da logística do uso da retroescavadeira, os pavimentos começaram a ser refeitos pelos milicianos. No local, também foi identificada a presença de pessoas trabalhando na obra, com diversos materiais, sem qualquer tipo de equipamentos de proteção individual (EPIs).

No momento de vistoria das secretarias, também foram vistas pessoas, possivelmente ligadas a facções criminosas, explorando as construções irregulares e a venda de imóveis. As municipais retornaram ao local na data de hoje com a retroescavadeira para demolir completamente os prédios.

“Estamos mais uma vez em Rio das Pedras para realizar ações de combate às construções irregulares. A Prefeitura está integrada ao Ministério Público para asfixiar os lucros de organizações criminosas que se utilizam da expansão imobiliária ilegal para obter lucros. Seguiremos agindo para preservar vidas e retomar a ordem pública na cidade”, destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.