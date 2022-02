Enfermeira simula aplicação de vacina em criança de 8 anos em Campos dos Goytacazes - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/02/2022 18:33 | Atualizado 04/02/2022 20:16

Rio - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes afastou uma técnica de enfermagem, nesta sexta-feira, após profissional ter feito uma falsa aplicação de vacina contra a covid-19 em uma criança de 8 anos, no ponto de vacinação da Cidade da Criança Zilda Arns, no bairro Parque Alzira Vargas. A 134ª DP (Campos dos Goytacazes) também instaurou um procedimento investigativo para apurar o caso.

O caso aconteceu na quinta-feira (3) e foi descoberto no mesmo dia, depois que a mãe do menino, identificado como Nycollas, publicou o vídeo do filho sendo vacinado nas redes sociais. A responsável começou a receber diversas mensagens de amigos informando que a profissional de saúde aplicou a seringa, mas não apertou o êmbolo com o imunizante.



Segundo a Saúde de Campos, a profissional de saúde está sendo acompanhada pelo Departamento de Enfermagem (DENF) e é considerada uma profissional experiente, com mais de 10 anos de serviço na área.

A mãe voltou ao ponto de vacinação para mostrar as imagens e comprovar que o filho não havia recebido a dose. Ao analisar as imagens, a Saúde constatou que de fato há a hipótese de não vacinação. A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) fez contato com a família e, seguindo recomendações da Nota Técnica do Ministério da Saúde, a criança passará por consulta médica na próxima terça-feira (8), no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais—CRIE, na sede da Secretaria de Saúde, para ser vacinada.

Em nota, a Prefeitura do município disse que "este foi um fato isolado e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para que não volte a acontecer a suspeita. No município, até a última quarta-feira (2), foram aplicadas mais de 846 mil doses da vacina (1ª,2ª e dose de reforço) contra a Covid-19, sendo 3.723 em crianças de 5 a 11 anos, sem que erro de imunização ou evento adverso decorrente das vacinas fossem registrados. Os profissionais que atuam na vacinação contra a Covid-19, assim como outras campanhas de imunização, são devidamente treinados e capacitados."

A Polícia Civil informou ainda que os envolvidos foram identificados e os agentes estão em contato com os responsáveis pelo posto de vacinação. Policiais analisam as imagens e diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer os fatos. Essa prática é crime e, se for comprovado o desvio da dose, pode ser configurado crime de peculato, que prevê pena de prisão de 2 a 12 anos e multa.

Justiça do Rio já afastou uma técnica de enfermagem após aplicação de 'vacina de vento'



A técnica de enfermagem, identificada como Adenilde Lourenço da Silva, foi afastada pela Justiça do Rio, em setembro de 2021 , após aplicar uma falsa dose de vacina contra a covid-19 na idosa Anna Maria Vilela de Abreu, de 85 anos, em janeiro do mesmo ano. A vacina desviada seria aplicada na irmã da técnica de enfermagem.

De acordo com a decisão do juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, Adenilde Lourenço da Silva não poderá mais ser envolvida em atividades relacionadas à vacinação contra covid-19.