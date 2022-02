Polícia Militar faz operação no Morro do Turano, no Rio Comprido, nesta quarta-feira (9) - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 09/02/2022 06:48 | Atualizado 09/02/2022 10:33

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta quarta-feira (9) uma operação nas favelas do Turano e da Paula Ramos, no Rio Comprido. A ação é realizada por equipes da UPP, e até o momento não há registro de prisões ou confronto. Já na Penha, moradores da Kelson's relatam intenso tiroteio desde o início da manhã, quando policiais civis entraram na favela.

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil estão na comunidade da Kelson's em busca de criminosos locais. A ação também é apoiada por um helicóptero. Nas redes sociais, moradores lamentam a manhã de medo. "Está tendo agora cedo tiroteio na comunidade Kelson's, terceiro dia de aula e com esse tiroteio as crianças dessa comunidade não terão aula", escreveu um morador. "Acordei desesperada com essa operação aqui na Kelson's", disse outra.

Vídeos nas redes sociais mostram o helicóptero circulando baixo ao redor da comunidade.

A polícia efetua ação nesta manhã na comunidade da Kelson, Penha pic.twitter.com/N9Mna0WEG0 — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 9, 2022