Viúva vai pedir explicações sobre a morte de Durval à Marinha do BrasilDivulgação

Publicado 09/02/2022 09:32 | Atualizado 09/02/2022 10:43

Rio - A viúva de Durval Teófilo Filho, Luziane Teófilo, vai oficiar a Marinha do Brasil nesta quarta-feira (9), quando o crime completa uma semana, pedindo explicações sobre a morte do repositor de supermercado, após ser baleado três vezes pelo sargento da corporação , Aurélio Alves Bezerra, no dia 2 de fevereiro, quando a vítima chegava no condomínio onde ambos moravam, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.