Rodrigo Marotti - Reprodução

Publicado 09/02/2022 09:14 | Atualizado 09/02/2022 09:26

Rio - Após mais de 12 horas de sessão no Fórum de Nova Friburgo, o júri popular condenou Rodrigo Marotti a 19 anos e quatro meses de prisão pelo crime de incêndio com resultado de morte. O réu, no entanto, foi absolvido pelo crime de homicídio qualificado e consequente duplo feminicídio, no casos das mortes de Alessandra Vaz e Daniela Mousinho, em outubro de 2019, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Elas morreram queimadas em casa.

Rodrigo Marotti é acusado de ter trancado a ex-namorada Alessandra Vaz e a amiga, Daniela Mousinho, no banheiro da casa onde Alessandra morava, e depois ateado fogo na residência. Elas estavam escondidas para tentar fugir das agressões do homem. As amigas chegaram a ser resgatadas com vida, mas morreram no dia seguinte devido às queimaduras. Alessandra, além de ex-namorada, era também sócia de Marotti em uma empresa de roupas.

O júri popular entendeu que Marotti não teve a intenção de matar, e o empresário condenado pelo incêndio. A família afirma ser injusta a decisão da não condenação por homicídio. Andresa Vaz, irmã de Alessandra, publicou nas redes sociais detalhes do julgamento. "Sem forças", escreveu ela.