Estado do Rio inaugurou mega posto de testagem, no Maracanã, em janeiro. Unidade vai continuar funcionando - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 09/02/2022 06:29 | Atualizado 09/02/2022 08:36

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde vai desmobilizar sete centros de testagem instalados na Região Metropolitana do Rio até o fim de fevereiro. A decisão é por conta da queda do número de casos de covid-19 e da positividade dos testes realizados - a taxa de testes positivos chegou a 50% no início do ano, mas caiu para 11% na última segunda-feira (7). A Prefeitura do Rio já havia anunciado que fechará cinco centros de testagem municipais até o fim da semana

O governo do estado pretende desmobilizar os centros de testagem nas UPAs de Bangu, Marechal Hermes e Jacarepaguá no dia 15 de fevereiro. Nesta data, também serão desmobilizados os centros no PAM Coelho Neto e no PAM Cavalcante, ambos na Zona Norte. Os polos abertos na UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e no Hospital Modular de Nova Iguaçu, têm previsão de serem desativados no dia 28 de fevereiro.

Até agora, três centros estaduais já haviam sido desmobilizados: o polo do Iaserj e os que funcionavam nas UPAs da Tijuca e de Campo Grande II.

Com a interiorização da variante Ômicron, que diminuiu na capital mas aumentou em outros municípios do estado, a Secretaria de Saúde abriu um centro de testagem na UPA de Campos dos Goytacazes, no Norte do estado. O polo tem capacidade para 300 testes por dia, e a taxa de positividade naquela unidade é de 32%.