PRF prende casal transportando fuzil, pistola e munições em Mangaratiba

Publicado 09/02/2022 08:26

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta terça-feira, um casal transportando um fuzil, uma pistola, carregadores e munições escondidos dentro do carro em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

Segundo os agentes federais, a dupla que vinha de Santa Catarina, foi parada em uma blitz e o homem, de 28 anos, que conduzia o veículo ficou nervoso quando perguntaram a ele qual era o motivo da viagem. Ele não soube informar os policiais para onde iria.

Após desconfiar da atitude do casal, os policiais revistaram o carro e encontraram dentro de uma compartimento no porta-luvas um fuzil calibre 556, uma pistola glock .45, dois carregadores de fuzil e três carregadores de pistola, sendo um deles alongado com capacidade para 25 munições.