O companheiro da vítima foi preso na Rua Doutor Beda, no Parque Aurora - Reprodução Google Street View

Publicado 09/02/2022 07:49 | Atualizado 09/02/2022 08:34

Rio - Uma mulher foi encontrada morta, amordaçada e com as mãos e os pés amarrados na noite desta terça-feira, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O corpo estava dentro de uma construção abandonada, na Avenida Arthur Bernardes, no Parque João Maria. O companheiro da vítima, que não teve sua identidade revelada, foi preso após ter confessado o crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na localidade. Chegando lá, os militares encontraram uma mulher já sem vida. E, seguindo informações obtidas pelo batalhão, um homem estaria sendo detido por populares na Rua Doutor Beda, no Parque Aurora, por ter afirmado que havia matado uma mulher e por estar ameaçando-os em via pública.

Uma outra equipe da unidade seguiu para o local prendeu o acusado após ele ter confessado o crime. No entanto, o homem não informou o motivo de ter matado a companheira. Segundo a polícia, os dois viviam em situação de rua.

A ocorrência foi encaminhada para a 134ªDP (Campos dos Goytacazes).