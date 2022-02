Polícia Militar faz operação no Morro do Turano, no Rio Comprido, nesta quarta-feira (9) - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Rio - Houve confronto entre policiais e traficantes nos primeiros momentos da operação da Polícia Militar no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) começaram a ação ainda no início da manhã desta quarta-feira (9), e moradores relataram um breve tiroteio.

No momento, o clima é de aparente tranquilidade e não há relato de prisões, apreensões ou pessoas feridas. A operação também é realizada na favela Paula Ramos, uma pequena comunidade também no Rio Comprido, localizada em cima do Túnel Rebouças.