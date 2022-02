Modalidade passou a operar no Brasil em novembro de 2020, começando por Aracaju - Divulgação/Uber

Publicado 09/02/2022 12:08

Rio - A plataforma de viagens por aplicativo Uber lançou, nesta segunda-feira (7), mais uma modalidade de transporte para nove municípios do Rio de Janeiro. Agora, os passageiros e motoristas podem realizar corridas de motocicleta, por um preço menor do que é cobrado no Uber X, segundo a empresa. A opção se assemelha ao serviço já realizado pelos populares "mototáxis" no estado.

Entre as cidades contempladas estão São Gonçalo, na Região Metropolitana; Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; Petrópolis, na Região Serrana; Armação dos Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos; Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte Fluminense; além de Resende e Volta Redonda, no Sul Fluminense. O município de Belford Roxo já contava com o serviço desde outubro do ano passado.

A modalidade passou a operar no Brasil em novembro de 2020, começando por Aracaju, no Sergipe, e já está presente em outras 45 cidades do país. A partir desta sexta-feira (11), outras 37 também vão passar a contar com o Uber Moto. Segundo a plataforma, as viagens contarão com seguro para acidentes pessoais para os condutores e usuários. Entre as corridas mais frequentes do serviço, estão aquelas para os pontos de embarque de transportes públicos.

"As viagens de moto que são feitas pelo aplicativo da Uber têm tido como uso constante os deslocamentos de última milha, o chamado last mile, interligando os usuários da plataforma a modais de transporte, como as estações de ônibus, trens e metrô das cidades. Temos visto que esse é um tipo de uso muito pertinente para as viagens de moto, já que muitas vezes o trecho pode ser cansativo para ir a pé e curto para uma viagem de carro", afirma a diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna.

Ainda de acordo com a empresa, todas as viagens incluem, entre outras medidas, a checagem de antecedentes dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa, em tempo real.

Para se cadastrar no aplicativo da Uber e dirigir na nova modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

Assim como os entregadores parceiros do Uber Eats, condutores da nova modalidade receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, como forma de estimular a direção segura e o respeito às leis de trânsito. Todos os parceiros também passam por uma checagem de identidade via selfie, e, desde o começo da pandemia, uma selfie adicional verifica o uso da máscara.

Pandemia

A Uber informou que contratou o médico Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e consultor para covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira, para validar um protocolo de prevenção ao novo coronavírus específico para o serviço de moto.

Entre as recomendações que serão informadas aos usuários e parceiros, estão a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel e que os usuários levem seus próprios capacetes, ou que capacetes extras sejam higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas, que podem ser fornecidas pelos condutores e reembolsadas pela Uber.

"A Covid-19 é uma doença com alta taxa de transmissibilidade, então elaboramos recomendações com o objetivo de reduzir substancialmente a chance de infecção entre pessoas que usam o serviço", afirmou o especialista, que reforçou a importância do uso de máscara de forma correta como medida de prevenção mais efetiva quando a proximidade entre as pessoas é inevitável.