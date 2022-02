Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio embarga local de despejo ilegal de resíduos ao lado do Parque Estadual da Pedra Branca - Divulgação/ Prefeitura Rio

Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio embarga local de despejo ilegal de resíduos ao lado do Parque Estadual da Pedra BrancaDivulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 09/02/2022 13:24 | Atualizado 09/02/2022 13:26

Rio - A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, desencadeou nesta quarta feira a Operação Bota-Fora. O alvo foi uma área alagada de Mata Atlântica, a 80 metros do Parque Estadual da Pedra Branca, na estrada Boiúna 1.020, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O objetivo é combater os aterros ilegais, onde são feitos descartes de resíduos irregulares.

A área, de cerca de 4 mil metros quadrados, foi embargada pela Prefeitura. No local, eram acumuladas 720 toneladas de detritos capazes de lotar 144 caçambas de lixo. O sítio operava sem licença municipal e os responsáveis ainda estavam ampliando o local em direção a uma área alagada. Segundo os especialistas da secretaria do Meio Ambiente, o dano ambiental pode ser irreversível. Na operação, um caminhão que estava no lugar foi apreendido.

Um dos proprietários do terreno, identificado como Ronaldo Ribeiro da Fonseca, e o responsável pela empresa de recolhimento de entulho, Edson Roldão da Silva, foram conduzidos para 32ª DP (Taquara) e responderão por crimes ambientais.



O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura, Eduardo Cavaliere, alertou que os grandes empreendimentos comerciais devem verificar para onde estão enviando seus resíduos.



"O condomínio, o supermercado ou a empresa de construção civil tem que certificar se os seus transportadores de resíduos são licenciados pela Prefeitura do Rio e garantir a destinação correta daqueles resíduos. A responsabilidade na gestão é compartilhada".



Segundo o coordenador Geral de Defesa Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, José Maurício Padrone, a prática ilegal está também sujeita a multas. "Quem for flagrado nessa prática será responsabilizado por crime ambiental e também está sujeito a medidas administrativas, com multa que varia de R$ 1 mil a R$ 50 mil".