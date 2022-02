Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - Divulgação

Publicado 09/02/2022 17:11

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), prenderam, nesta quarta-feira, integrante de quadrilha especializada em roubos a bancos. O homem foi capturado em Realengo, na Zona Oeste, em ação conjunta da especializada com agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Segundo a Polícia Civil, a localização do acusado foi obtida após trabalho de inteligência e monitoramento. Com ele, os agentes apreenderam um veículo clonado e munições de arma de fogo. A prisão cumpriu mandado de prisão preventiva que havia no nome do suspeito pela prática de associação criminosa e roubo duplamente majorado.

A apreensão do material também resultou no enquadramento dele no crime de receptação e porte ilegal de munições.