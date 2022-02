Material apreendido pela PM em Seropédica - REPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Publicado 13/02/2022 07:33 | Atualizado 13/02/2022 07:35

Rio - Policiais militares do 24º BPM (Queimados) apreenderam na tarde de sábado (12) um carro adulterado e um conjunto de uniformes camuflados utilizados por milicianos de Seropédica, na Baixada Fluminense. Nenhuma arma, entretanto, foi apreendida. Ninguém foi preso.

A ação policial do 24º BPM (Queimados) aconteceu no bairro Canto do Rio, região onde a milícia da cidade é mais forte. Entre as roupas estavam um chapéu australiano e uma farda camufladas, botinas e coldres para o encaixe de arma. Uma faca de uso tático, tradicional entre militares, também foi apreendida.

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021, Seropédica vive uma disputa entre milicianos pelo território. Os grupos de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Danilo Dias Lima, o Tandera, já se enfrentaram algumas vezes na região, levando medo à população