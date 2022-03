(Foto de arquivo) PM faz operação em Santa Cruz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/03/2022 09:19 | Atualizado 04/03/2022 14:29

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira, uma operação em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, equipes do COE atuam nas comunidades do Antares, Rola, Cesarão, Três Pontes, Jesuítas, Manguariba e Morada Verde.

A ação, coordenada por equipes do 27ºBPM (Santa Cruz), com apoio de unidades subordinadas ao 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e Comando de Operações Especiais (COE), tem objetivo de coibir a atuação criminosa na região, além de prender criminosos.

Até o momento, equipes localizaram um acampamento na área de mata próximo à Estrada do Gambá. No local, os policiais apreenderam duas camisas militares, um cinto de guarnição e um rádio comunicador.