Prefeito Eduardo Paes visitou obras do terminal Deodoro do BRT Transbrasil - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 05/03/2022 12:55 | Atualizado 05/03/2022 17:20

Rio - O prefeito Eduardo Paes visitou, neste sábado, a obra do terminal Deodoro do BRT Transbrasil, Zona Oeste do Rio. Ele acompanhou o avanço na construção do corredor, que movimenta mais de 1.600 operários em toda a sua extensão. Retomado em agosto do ano passado, o trabalho prevê a implantação de 26 quilômetros de vias de BRT, interligando Deodoro à Rodoviária Novo Rio.



Paes ressaltou a importância do terminal, que fará a integração da Transolímpica com a Transbrasil. "A obra desse terminal é um bom sinal de que finalmente caminhamos para a reta final da TransBrasil. Ela deveria ter ficado pronta em 2018, nunca foi uma promessa olímpica, mas tem um atraso de pelo menos quatro anos na conclusão. Vamos ter o modelo pensado lá atrás para os BRTs totalmente implantado, e aí é fazer funcionar direito. A chegada dos ônibus que estamos comprando mais a retirada dos antigos operadores do sistema, com a prefeitura assumindo a gestão num primeiro momento, vai permitir que as pessoas possam ter uma realidade bem diferente na mobilidade da cidade. Isso não é para agora, mas aos poucos vamos começar a perceber as melhorias", disse Eduardo Paes.



As intervenções ao longo do BRT contemplam ainda a conclusão de 21 passarelas definitivas, a construção de três terminais (Margaridas e Missões, além do Deodoro) e dos viadutos desses terminais, além do alargamento dos viadutos sobre a Estrada João Paulo, o metrô de Coelho Neto e a linha férrea em Guadalupe.



Com o fim das obras, a previsão é de mais qualidade de vida para a população, com a redução no tempo das viagens. "Com a conclusão do corredor Transbrasil, a estimativa é de redução de 50% no tempo de deslocamento. É uma grande melhoria na qualidade de vida de quem está indo e vindo do trabalho. A gente sabe que a obra causa transtorno à população, mas vai trazer muito benefício para o transporte não só da cidade, mas de toda a Região Metropolitana", ressaltou a secretária Municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Os subprefeitos das zonas Norte, Diego Vaz, e Oeste, Diogo Borba, também acompanharam a vistoria no futuro terminal de Deodoro.



Andamento das obras



Atualmente, as equipes que atuam no Terminal de Deodoro executam os blocos de fundação. No dia 25 de fevereiro, as equipes demoliram a antiga passarela que ligava a estação da Supervia ao Parque da Vizinhança e ao bairro de Deodoro. Os pedestres agora são conduzidos à Estrada do Camboatá.



No terminal Margaridas, no acesso à Via Dutra, as obras já estão em estágio avançado e os operários finalizaram o pavimento rígido, a plataforma e a drenagem. No momento, os trabalhos ocorrem no viaduto que dará acesso ao terminal, com os lançamentos das vigas e a execução das lajes.



Construções de estações e passarelas



Das 18 estações a serem construídas, 15 estão com a estrutura de concreto finalizada, faltando a complementação metálica, já em andamento. As outras três estão sendo erguidas.



Das passarelas que interligam as estações, 14 estão prontas e sendo utilizadas pela população. Outras sete estão em processo de construção e duas provisórias foram erguidas para uso temporário. Elas serão substituídas por estruturas novas, entregues até o fim das obras.



No trecho do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, estão sendo finalizadas as obras de drenagem. Nos bairros de Coelho Neto e Barros Filho, as equipes seguem fazendo o alargamento de vias laterais e dos viadutos de Coelho Neto e João Paulo.



Entre Barros Filho e Deodoro estão sendo executados alargamentos de vias que vão possibilitar a construção das plataformas das estações de Irajá, Guadalupe e Barros Filho. No Camboatá é realizada a fundação do viaduto que possibilitará o acesso dos ônibus do BRT à Estrada do Camboatá. No local teve início a obra do sistema de drenagem pluvial.



Números



Ao todo, na obra do BRT TransBrasil já foram usadas 3 mil toneladas de asfalto e executados 1.200 metros quadrados de pavimento rígido, 6.400 metros cúbicos de troca de solo (preparação para o asfalto) e 6 mil metros cúbicos de escavação.