A cabine de uma dos veículos ficou destruída com o impacto da batida - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/03/2022 14:02

Rio - Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou quatro pessoas feridas na manhã desta terça-feira (08), por volta das 10h50, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na pista sentido São Paulo. Socorristas da concessionária CCR, que administra a via, e os bombeiros foram acionados no local. No momento, a lentidão no trânsito do local é de 3,50 km.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram atendidas no local, com ferimentos leves, e liberadas. Já a quarta vítima teria ficado presa nas ferragens de um dos caminhões e foi retirada pela equipe de salvamento do Grupo CCR. Ela foi socorrida para Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, em estado grave.

De acordo com a CCR, o tráfego no local do acidente ficou interrompido até às 12h34, quando a faixa da esquerda foi liberada. Às 12h55, não havia mais interdição de faixas da pista no local do acidente. No momento, a lentidão é de 3,50 km, reflexo do atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal está no local prestando a apoio no trânsito.