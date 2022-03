Corpo foi encontrado dentro de picape no Parque Araruama - Reprodução de vídeo

Publicado 08/03/2022 13:55

Rio - Um homem foi executado a tiros dentro de carro no Parque Araruama, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira. De acordo com informações preliminares, a vítima seria Gilberto de Queiroz, conhecido como "Bicudinho" e por ter trabalhado como segurança do presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, vereador Davi Perini Vermelho, o Didê.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estão no local para realizar perícia. Os policiais coletam informações que ajudem na identificação dos autores e na motivação do crime.

Equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para o local onde o crime ocorreu, mas ao chegarem no local já encontraram a vítima sem vida.