Agricultores familiares de Santa Cruz e Itaguaí vão receber benefício - Divulgação

Publicado 08/03/2022 15:07 | Atualizado 08/03/2022 16:19

Rio - A siderúrgica Ternium, em parceria com a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (Aedin) e a Organosolo, doará 30 toneladas de adubo orgânico desenvolvido a partir de resíduos gerados nas atividades industriais da Ternium para agricultores familiares de Santa Cruz e Itaguaí. A iniciativa faz parte do programa 'Cooperação Circular', que tem o apoio da Emater-Rio, do Governo do Estado do Rio.



O programa, lançado nesta terça-feira (8) com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Farah, é uma ação alinhada à agenda Rio2030 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas.

"A Ternium reúne, em uma só ação, um conceito fundamental, que é o de crescimento econômico circular, boas práticas do uso de recursos naturais, o desenvolvimento econômico local e a transformação positiva na vida das pessoas. Iniciativas como essa estão completamente alinhadas ao Rio de Janeiro moderno e sustentável que o Governo do Estado vem consolidando nos últimos meses", elogiou o secretário Vinicius Farah.

Nesse primeiro projeto piloto, a Organosolo doará 2.500 kg de adubo por mês para disponibilizar aos agricultores de Santa Cruz e Itaguaí, em contrapartida, a Ternium doará à Organosolo 400 toneladas de Cal Hidratada de FGD para desenvolvimento de novos produtos agrícolas.

"Nosso objetivo, no futuro, é envolver mais empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz nesse processo, ampliando a distribuição de resíduos e coprodutos industriais, em benefício da comunidade local", afirma a presidente da Aedin e Gerente de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias.

Os sacos de adubo serão então entregues pela Aedin a agricultores de hortas comunitárias na região de Santa Cruz, onde a Ternium mantém o seu centro industrial, que emprega cerca de 8 mil trabalhadores.

"O desenvolvimento de novos produtos agrícolas a partir da utilização de cal hidratada para a produção de adubos orgânicos poderá contribuir consideravelmente para o aumento da produtividade e da qualidade das culturas", explica Francisco de Souza Dantas, sócio diretor da Organosolo.

A Emater-Rio oferecerá o suporte para que os agricultores usem o produto de forma adequada.