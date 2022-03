Peça Pança _ Clarisse Zarvos e André Marcos - Divulgação/Thaís Grechi

Peça Pança _ Clarisse Zarvos e André MarcosDivulgação/Thaís Grechi

Publicado 13/03/2022 10:00

Rio - Com texto e direção de Cecilia Ripoll, o espetáculo 'Pança' constrói uma fábula para tratar da reprodutibilidade da notícia e das falhas da comunicação humana. A peça tem ingresso de livre contribuição (cada um paga o que achar melhor) e está em cartaz no Teatro Ipanema. Ela se inspira no século XV, quando Guttemberg inventou a imprensa, mas traz uma reflexão mais atual do que nunca: quais os efeitos que o poder de circular ideias pelo mundo gera na sociedade?

Com estrutura cômica, a peça acompanha a história de um talentoso e endividado escritor que, de seu pequeno vilarejo, escuta falar sobre a mais nova invenção da capital: a famosa máquina de imprensa. Com desejo de ampliar a venda de seu mais recente romance, o autor se endivida ainda mais para conseguir comprar a copiadora mecânica. Cheia de peripécias e reviravoltas, a trama faz referência ao surgimento histórico da máquina de tipos móveis, divisor de águas na história da humanidade que permitiu a produção em série dos livros, até então copiados um a um a mão. No elenco, estão Ademir de Souza (Máquina), André Marcos (Escritor), Clarisse Zarvos (Josefina), Diogo Nunes (Rei) e Julia Pastore (Padeiro, Sputnik e Fisco).

“De uma hora para a outra, ficamos sabendo da opinião de todo mundo sobre todas as coisas. E há uma dificuldade de aceitar que podem existir diferentes narrativas de uma mesma história. A minha aposta é de que um livre invencionismo acerca do passado nos permita construir metáforas para pensar sobre nossos tempos”, diz Cecilia Ripoll

Pança investe na secura de elementos visuais, tendo como eixo central o jogo entre atores, texto e música: “Em cena, brincamos o tempo todo com a ideia de que mudanças sutis podem criar uma outra narrativa, uma outra ideia. Também investimos em uma linguagem ágil, que busca unir a ideia do antigo com o contemporâneo”, explica a diretora.

Serviço

Pança

Teatro Ipanema - Rua Prudente de Morais, 824

De sexta a domingo, às 19h.

Ingressos: Livre contribuição

Até 3 de abril