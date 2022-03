Ao todo, o concurso da Polícia Civil vai disponibilizar 400 vagas para diversos cargos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/03/2022 09:27

Rio - Candidatos ao cargo de delegado de polícia realizam, neste domingo (13), a prova objetiva do concurso público da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Mais de 12 mil inscritos farão o exame, às 13h, em 14 polos distribuídos na cidade do Rio de Janeiro. O certame aconteceria no último 12 de dezembro, mas por conta da forte chuva que atingiu a capital fluminense, precisou ser adiada, porque estruturas de alguns espaços físicos utilizados foram atingidas.

Na ocasião, mesmo não havendo feridos, a medida foi adotada por conta da impossibilidade de realocação imediata de determinado número de candidatos em outros locais e para evitar qualquer risco à saúde e à segurança dos concorrentes, além de viabilizar as condições adequadas de isonomia e lisura da prova, segundo a Polícia Civil.

Na tarde de hoje, cerca de 100 policiais civis estarão envolvidos no apoio operacional, segurança dos polos e escolta das provas. Esta é a primeira parte do certame para o cargo de delegado, que será composto, ainda, por exames discursivo, oral, psicotécnico e médico. Ao final, os classificados serão convocados para a segunda fase, constituída pelo curso de formação na Academia de Polícia Polícia Sylvio Terra (Acadepol) e provas de investigação social e de títulos.

Ao todo, o concurso da Polícia Civil vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 para investigador policial; 100 para inspetor de polícia; 50 para delegado de polícia; 25 para perito legista; 10 para auxiliar policial de necropsia; 10 para técnico policial de necropsia; 5 para perito criminal. Com exceção da prova deste domingo, os demais exames já foram realizados.