Polícia já tem pistas dos suspeitos de assassinar o auxiliar administrativoReprodução

Publicado 13/03/2022 10:36 | Atualizado 13/03/2022 10:38

Rio - O auxiliar administrativo Carlos José de Oliveira dos Santos, de 61 anos, assassinado por criminosos nesta sexta-feira (11), em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, não teria reagido ao assalto que sofreu e entregou todos os seus pertences antes de ser atingido por disparos.

De acordo com o RJTV, a polícia já possui pistas dos três bandidos que participaram da ação, que ocorreu na Rua Bulhões de Marcial, próximo à uma agência bancária. Carlos estava a caminho da agência para depositar cheques e sacar dinheiro.

No momento do crime, o auxiliar administrativo estava a serviço da empresa que trabalhava. Ele estava, inclusive, com um carro adesivado que foi estacionado no outro lado da rua.

Após efetuarem o roubo, os três criminosos iam embora quando um deles atirou contra a vítima, mesmo tendo entregado seus pertences e não reagido. O assassino então, subiu na garupa de uma moto e fugiu junto com os comparsas.

Os suspeitos levaram os cheques que a vítima levava dentro de uma bolsa para serem depositados. Até a noite de sábado (12), segundo RJTV, os investigadores já sabiam que o valor roubado era pequeno, mas ainda não havia suspeitos presos.