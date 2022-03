Publicado 13/03/2022 18:20 | Atualizado 13/03/2022 18:22

Rio - A previsão é de pancadas de chuva moderada isolada nos períodos da tarde e noite na segunda-feira, 14, e na terça-feira, 15, devido à atuação de ventos em médios níveis da atmosfera em conjunto com o transporte de umidade do mar. Os modelos numéricos indicam uma estimativa de chuva menor que 5 mm para toda a cidade do Rio. As temperaturas devem variar entre 35°C e 21°C nesses dias. Os dados são do Sistema Alerta Rio.

De acordo com o sistema de meteorologia, entre quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17, o tempo volta a ficar estável na cidade, com redução da nebulosidade e sem previsão de chuva. Temperaturas previstas: máxima de 36°C e mínima de 20°C.