Felipe Santa Cruz teve pré-candidatura oficializada pelo PSD neste domingo - Reprodução/Twitter

Felipe Santa Cruz teve pré-candidatura oficializada pelo PSD neste domingoReprodução/Twitter

Publicado 13/03/2022 16:03

Rio - O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, neste domingo, 13, a filiação e a pré-candidatura do advogado Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao Governo do Rio de Janeiro. O anúncio ocorreu depois de uma reunião com lideranças da sigla. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é presidente estadual do PSD e padrinho político de Santa Cruz, também esteve no evento.

O advogado, de 49 anos, é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Além disso, Santa Cruz é especializado em Direito do Trabalho e Direito Administrativo. Ele foi eleito presidente nacional da OAB em janeiro de 2019 e deixou o cargo no primeiro mês de 2022. Antes disso, ele esteve à frente da OAB do Rio de Janeiro.



Presidência da República

Kassab centrou seu discurso em elogios a Santa Cruz e a Paes, mas falou brevemente sobre a candidatura de Leite a presidente. O governador gaúcho, que integra o PSDB e perdeu as prévias do partido para o governador de São Paulo, João Doria, é cortejado por Kassab. Leite, que não estava no evento, ainda não anunciou se vai disputar a reeleição ou tentar a Presidência.

*Com informações do Estadão Conteúdo