Gaspar era conhecido por se exibir nas redes sociais com armamento pesado - Reprodução

Publicado 13/03/2022 11:59 | Atualizado 13/03/2022 13:15

Rio - Um homem apontado como gerente do tráfico no Morro do Adeus foi preso na noite deste sábado (12), em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a polícia, Alex Lins dos Santos Júnior, conhecido como Gaspar, fazia parte da liderança da comunidade e realizava ataques à agentes no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.